Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

Olay, 15 Mart günü Körfez ilçesinde bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.’ye ait fabrikada meydana geldi. Döküm fabrikasında kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Yaralanan sekiz işçi hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan iki işçiden biri olan Mesut Tunç, 12 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Üç çocuk babası Tunç’un cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Körfez Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (İHA)