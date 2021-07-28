Faciadan son anda kurtuldular

Manavgat'ta öğle saatlerinde başlayan yangında ilk boşaltılan mahallerden Yeniköy'de, gün boyu devam eden söndürme çalışmalarına rağmen akşam saatlerinde rüzgarın yeniden şiddetini arttırmasıyla alevler dağı aştı, mahallenin eteklerine ulaştı. Jandarma ekipleri, mahalleyi tekrar boşaltırken yapılan müdahalelerle mahalle yanmaktan son anda kurtarıldı.

Facianın eşiğinden dönen mahalleye dakikalar sonra Muratpaşa Belediyesi ekipleri ulaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da eşlik ettiği iki arazöz ve içinde su, ayran gibi temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu 4 minibüs ve panelvan tipi araç bölgeye geldi. Başkan Uysal, mahallenin dışında bekleyen bölge sakinlerine “Geçmiş olsun” dedi.

Devam eden yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Uysal, mahalle muhtarıyla bir süre konuştu ve belediyenin iki arazözün buradaki söndürme çalışmalarında yer alacağını söyledi. Belediye aşevinden gelen minibüslerden biri de elektriklerin kesik olduğu mahalleye konuşlandırıldı. (İHA)

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