Fahrettin Altun: Bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçimizi yakan yangınların oluşturduğu duyarlılıktan nemalanmaya çalışanların sebep olduğu bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fahrettin Altun, Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Altun, şunları belirtti:

* Son günlerde yaşadığımız orman yangınları karşısında devletimiz, Yeşil Vatanımız için seferber oldu. 38 ilimizde hemen hemen eş zamanlı olarak başlayan 163 adet yangının 152'si kontrol altına alındı ve söndürüldü.

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla devletimiz tüm imkanlarıyla yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır. İlk andan itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız eş güdüm içerisinde büyük bir gayretle çalışıyor.

* 16 uçak, 9 İHA, 52 helikopter, 850 arazöz/su tankeri, 129 itfaiye aracı, 150 iş makinası, 57 ambulans, 16 UMKE aracı ve gerekli ekipmanlarla 5.656 personelimiz aktif bir şekilde sahadadır. Mücadelemiz çok yönlü bir şekilde devam ediyor.

“ZARARLAR İVEDİLİKLE KARŞILANACAK”

* Hanelerin acil ve temel ihtiyaçları için yangın bölgelerine 77,5 milyon TL'lik yardım ödeneği ayrıldı. Evleri zarar gören vatandaşlarımız için yeni ev inşaatları 1 ay içinde başlayacak. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde oluşan zararlar da ivedilikle karşılanacak.

* Yangın bölgelerinde hâlihazırda 1.759 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor. Afetzede vatandaşlarımızın acil barınma ve insani ihtiyacının karşılanabilmesi için; 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri, 42 WC-duş konteyneri sevk edildi.

* Beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yangın bölgelerinde; günlük 19.435 kişi/öğün sıcak yemek, bugüne kadar 129.175 kumanya, 75.356 ikramlık malzeme, 66.159 içecek, 309.060 su dağıtımı gerçekleştirildi.

“BİLGİ KİRLİLİĞİNİ DE TEMİZLEYECEĞİZ”

* Kurumlarımız, sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerini tam ve zamanında yerine getiriyor. El birliğiyle bu yangınları söndürecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Devletimizin ilgili kurumları yangınla mücadeleye devam ederken, tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşıyor.

* Bu süreçte yangınlar dolayısıyla kamuoyunda oluşan hassasiyeti yanlış yönlendirecek sağlıksız bilgi ve haberlerin de dolaşıma girdiğine şahit oluyoruz. Vatandaşlarımızdan, iyi niyetlerini suiistimal eden kasıtlı paylaşımlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz.

* Ayrıştırıcı ve tahrik edici söylemlere vereceğimiz en güzel yanıt her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberliğimiz olacaktır. İçimizi yakan yangınların oluşturduğu duyarlılıktan nemalanmaya çalışanların sebep olduğu bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz.

* Yeşil Vatanımızdaki yangınları söndürmek için canla başla çalışan görevlilerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlıkla yürüttüğü mücadeleyi, kamuoyuna aktarmak için aynı özveriyle görev yapan medya mensuplarına da teşekkür ediyorum.