Falçatayla kadın avukatı rehin alan saldırganın cezası belli oldu

Bursa’da 24 Ekim 2019 tarihinde arabuluculuk bürosunda gerçekleşen görüşme sırasında, odada bulunan kişileri dışarı çıkartan ve 10 dakika boyunca Av. İlknur Nazlı Gökyıldız'ı rehin tutan, bu sırada “Seni de doğrayacağım, kendimi de! Herkesi doğrayacağım” diye tehditler savuran S.Y. büronun bulunduğu iş hanının güvenlik görevlileri odaya girince elindeki falçatayı fırlatarak dışarı çıkmış ve o sırada polis tarafından gözaltına alınmıştı.

8 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Sanığın yargılaması Bursa 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Saldırıya uğrayan Avukat İlknur Nazlı Gökyıldız'ın “katılan” olarak yer aldığı davanın gerekçeli kararına göre, sanık S.Y'ın Av. Gökyıldız'a “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işlediği sabit görüldü. TCK'nın 109/2 maddesi uyarınca 4 yıl; eylemi, silah sayılan falçatayla, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlediğinden TCK'nın 109/3-a-c maddesi uyarınca cezası bir kat artırılarak 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki davranış ve tutumu nedeniyle cezayı 1/6 oranında indirerek toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.