Fatih Altaylı ile Ahmet Çakar uzlaştı; dava düşürüldü

İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada taraflar, aralarında uzlaşma sağladıklarını belirtti.

Davacı Fatih Altaylı'nın avukatı Ömer Teker, Ahmet Çakar yönünden davadan feragat ettiklerini açıklayarak “Kanal yönünden davaya devam ediyoruz. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz” dedi.

Davalı kanalın avukatı ise “Söz konusu programda sözleri sarf eden Ahmet Çakar yönünden feragat edilmesiyle müvekkilim olan kanal tarafından da dava konusuz kalmıştır. Mahkemenizden davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Mahkeme tarafların aralarında uzlaşma sağlaması üzerine davayı düşürdü. Mahkeme davalı Ahmet Çakar'ın tazminat ödemesini reddederken davalı televizyon kanalının davacı Fatih Altaylı'ya 3 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih Altaylı kendisine hakaret edildiği iddiasıyla geçen sene Ahmet Çakar'a ve sunuculuğunu yaptığı kanala dava açmak için hukuk mahkemesine başvurmuştu. Altaylı, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde kendisine hakaret edildiğini belirterek Ahmet Çakar'a 50 bin liralık kanala ise 10 bin liralık manevi tazminat davası açarak toplamda 60 bin liralık tazminat talebinde bulunduğunu belirtmişti. (DHA)