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Fatih’te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı 

İstanbul Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıyı kısa sürede alevler sararken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güncellenme: 00:37, 08/06/2021
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Yangın, Cibali Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde saat 23.15 sıralarında çıktı. Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıkarak çatıdaki alevlere müdahale etti.

Polis ekipleri etrafta önlem alırken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Binanın çatısında hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. DHA

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