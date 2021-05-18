Fatih’te çökme riski olan 50 yıllık bina boşaltıldı

Olay saat 13.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı binada oturan vatandaşlar binadan kopan parçalar ve çatırtı sesleri üzerine dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı sonrası yetkililer olay yerine geldi. Polis ve zabıta ekipleri binanın yıkılma tehlikesine karşı bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.

Binada ikamet eden vatandaşlara önemli eşyalarını almaları için kısa bir zaman tanıyan zabıta ekipleri binaya kontrollü bir şekilde giriş çıkışları gerçekleştirdi. Vatandaşlar eşyalarını aldıktan sonra ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Binanın tamamen tahliye edilmesinin ardından bina kapısı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bina sakinleri birden sıvaların düşmeye başladığını belirterek içeride oturanların boşaltıldığını söyledi.

Fatih Belediyesi, binanın 50 önce yapıldığını ve bu güne kadar belediyeye yıkılma tehlikesi konusunda bir müracaat olmadığını açıkladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih Belediyesi ekipleri, incelemenin ardından binanın tahliyesine karar verdi. Bina zabıta ekiplerince mühürlendi. (İHA)