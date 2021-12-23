Fatih’teki alacak verecek cinayetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul Fatih'te 21 Haziran 2019'da alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle Ahmet Acar'ın, Mehmet Hanı iş yerinde av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı sanık Ahmet Acar hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti.

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İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Ahmet Acar getirildi. Duruşmada müşteki yakınları ve avukatı Burak Göncü ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayhan Yeşiltaş maktül ile 3-4 yıl önce araç aldığını söyleyerek “Ölen Mehmet Han ile sanık arasında kimin kimden alacaklı olduğunu ve iş ilişkilerinin ne olduğunu bilecek kadar yakınlığım olmadı. Benim Mehmet Han ile herhangi bir yere para kaptırdığını söyleyecek kadar da yakınlığım yoktu” dedi.

Tanık Nusret Yıldırım ise sanık ve ölenin kime ne borçları olduğunu bilmediğini söyledi. Maktul yakınları duruşmada uyarılara rağmen sürekli diyaloğa girmeleri, sanık Ahmet Acar’ın da tanık ifadelerine sürekli müdahale ettiği için mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldılar.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı esas hakkındaki mütalaasında maktül Mehmet Han ile sanık Ahmet Acar arasında ticari ilişkilerin bulunduğu, sanığın maktül ile konuşmak için iş yerine çağırdığı, konuşma sırasında sanığın maktülün kafasına silah dayayarak “Sen bana yanlış yaptın” dediği ve maktülün iş yerinden ayrıldığı anlatıldı. Kısa süre sonra maktülün tekrar sanığın iş yerine geldiği, sanığın da maktüle 6 el ateş edip öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Mütalaada sanık Ahmet Acarın “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

TAHLİYE TALEBİ

Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep eden sanık avukatı, “Maktülü vuran silah ve sahibinin kim olduğu bulunamadığı gibi bu ve benzeri hiçbir maddi delil ele geçirilememiştir. Olayın görgü tanığı da yoktur. Tanık olarak dinlenen kişiler olay öncesini ve sonrasını görmüşlerdir. Bu nedenle kuvvetli şüphe bulunmayan sanığın gerekirse adli kontrol tedbiriyle tahliyesini talep ederiz” dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti suçun niteliği, mevcut deliler ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağından sanık Ahmet Acarın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. DHA