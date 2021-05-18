Feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza saat 19.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Karacabey mevkisi 160’ıncı kilometresinde meydana geldi.

Mehmet K. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Ufuk Y. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde otoyoldan çıkarak boş araziye devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezer Sertaç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ufuk Y., Mehmet K., Sevgi Y., Alper Y. ve Alparslan Y. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavileri yapılan 5 yaralının, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA