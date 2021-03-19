Feci kaza: 2 aylık bebeği oto koltuğu kurtardı

Kaza 12.00 sıralarında E-5 Yanyol Florya mevkiinde meydana geldi. 34 DPE 336 plakalı aracın sürücüsü Esengül D. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırma çarpan sürücü, ardından refüje çıkarak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşlar hemen yardıma koşarken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan talihsiz kadını bulunduğu yerden çıkartırken, arka koltukta çocuk koltuğuna bağlı bir şekilde bulunan 2 aylık bebek ise çevredekiler tarafından araçtan çıkartırdı. Vatandaşlar, kazayı yara almadan atlatan bebeği üşümemesi için çevrede bulunan bir iş yerine götürdü.

Kazada yaralanan anne ambulansa alınırken ilk olarak bebeğinin durumunu sordu. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırılırken olay 2 aylık bebeği ise başka bir ambulans ile annesinin yanına götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)