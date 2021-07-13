Feci kaza: 2 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir pizza dükkanında çalışan 26 yaşındaki Emre Özcan kullandığı 48 AGF 746 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetine kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Emre Özcan’ın olay yerinde kafasından ağır şekilde yaralanarak yaşamını yitirdiğini belirlerken, ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan arkadaşının da kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı. Olay yerinde bir kaskın bulunduğu belirtildi.

Uçurumdan çıkarılan Özcan'ın ve adı belirlenemeyen arkadaşının cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken hurda haline dönen motosiklet ise çekici aracılığı ile uçurumdan çıkarıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.