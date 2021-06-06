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Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet K.(69) ve arkasında oturan eşi Arife K.(68) hayatını kaybetti.

Güncellenme: 23:48, 06/06/2021
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Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında Soma- Savaştepe yolu Dualar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. M.S. yönetimindeki 10 L 4499 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Mehmet K. idaresindeki 45 YA 3948 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu konumunda bulunan eşi Arife K. yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet K. ile Arife K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Mehmet K. ve eşi Arife K.’nın cesedi Soma Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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