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Feci kazada 4 yaşındaki Emre öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp kayalıklara çarpan otomobilden fırlayan 4 yaşındaki Hasan Emre Tuncer yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Güncellenme: 16:59, 01/06/2021
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Feci kazada 4 yaşındaki Emre öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya-Antalya karayolunun Akseki’ye bağlı Güçlüköy Mahallesi Maneyhit mevkii girişinde meydana geldi. Mehmet Tuncer’in (42), yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolünü kaybettiği 42 DUV 27 plakalı otomobil, kayalıklara çarptı. Kazada aracın camından fırlayan Hasan Emre Tuncer yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Tuncer, Fatma Tuncer (42), Havva Öztürk (42) ve Eylül Öztürk (17) ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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