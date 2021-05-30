Feci yangın! 3 ev alevlere teslim oldu

Yangın Cumhuriyet Mahallesi Düvenönü mevkiinde meydana geldi. Mustafa Işık’a ait boş ahşap evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler evin bitişiğindeki Muharrem Girgin ile Ahmet Demirci’ye ait tek katlı müstakil evlere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLER PANİĞE NEDEN OLDU

Evin çatısından yükselen alevler paniğe neden oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sarayköy ve Babadağ ekipleri müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

EVLERDEN BİRİ KORUMA ALTINDAYDI

Yangında, 3 ev hasar görürken, Ahmet Demirci’yi ait evin yaklaşık 100 yıllık tarihi nedeniyle koruma altında olduğu öğrenildi. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürerken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. DHA

İlginizi Çekebilir Feci yangın! 1 ölü, 3 yaralı