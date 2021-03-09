Muğla’da korkunç kaza: 5 ölü

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Fethiye- Antalya karayolu Yakabağ mevkiinde meydana geldi. Antalya yönünden Fethiye yönüne gelen Makedonya uyruklu Zare Mladenovski yönetimindeki GE 1827 AC plakalı TIR’la, Mehmet Serter’in (55) kullandığı 07 LH 035 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücü Serter ile birlikte kazada otomobildekiler Ümmühan Alaca (29), Ayşe İkis (59), Emir Alaca (10) ve Savaş Alaca (35) yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken ölenlerin yakınları da kaza yerine koştu. Ölüm haberini alanlar, gözyaşlarını tutamadı.

Jandarma ekiplerinin kaza yeri incelemesi sonrası yaşamını yitirenlerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp morga kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar da inceleme sonrası yoldan çekildi. TIR şoförü Mladenovski, kaza sonrası gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA