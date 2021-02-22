Fethiye’de yaban hayatına yiyecek desteği

Muğla'nın Fethiye Belediyesi zabıta ekipleri, toplanan bir ton sebze, bin adet ekmek, 250 kilo kasap atığı, 10 çuval köpek maması Fethiye Offroad kulübü ve Fethiye Milli Parklar şefliği işbirliği ile Akdağ'ın zirvelerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için doğal ortama bırakıldı.

Zabıta ekiplerinin yoğun mesaisi ile hayvan severlerin desteği, Fethiye Offroad ve Milli Parklar Şefliğince yiyecek veren gönüllü vatandaşların özverisiyle yapılan çalışmada, toplanan tüm malzemeler, yaban hayatına kavuşturuldu.

YİYECEKLER İŞBİRLİĞİYLE TOPLANDI

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, “İşbirliği içerisinde bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Alim Karaca bu konuda çok hassas. Talimatları ile doğal yaşama destek vermeye devam ediyoruz. Özellikle yiyecekleri veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürler ediyorum. Bizler Zabıta Müdürlüğü, Fethiye Offroad Kulübü ve Milli Parklar Şefliğinin desteği ile doğa yaşamında yiyecek bulamayan hayvanlarımıza, Akdağ'a çıkarak malzemeleri bırakmakla sınırlı kalmayacak. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.