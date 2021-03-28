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Fethiye’de yarımadadan 5,5 ton çöp toplandı

Muğla’nın Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve belediye başkanı Alim Karaca’nın da katıldığı yarımada temizliğinde 5 ton 600 kilo çöp toplandı.

Mustafa SARIİPEK
Güncellenme: 12:09, 28/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Fethiye’de yarımadadan 5,5 ton çöp toplandı

Muğla'nın Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin yarımada tarafında çevre temizliği düzenledi. Temizlik kampanyasına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve eşi Çiğdem Karaca, Belediye Başkan Yardımcıları Güzide Özkaya, Sabri Oğuz Bolelli ve daire amirleri de katılım sağladı. 50'ye yakın belediye personeli ile birlikte yarımadada yerlere atılan çöpler toplandı. Kıyı şeridinde yapılan temizlikte 5 bin 600 kilogram çöp toplandığı belirtildi.

AİLELER DE KATILDI

Belediye çalışanlarının eşleriyle birlikte katıldığı temizlik çalışmasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü. Maske ve eldiven takan tüm katılımcılar Fethiye'nin doğal güzelliği olan koylarda körfez manzaralı temizlik çalışması yaptılar.

Tersaneden başlayan çalışma yarımadanın tüm çevresine kadar devam etti. Başkan Karaca, “Türkiye'nin en iyi coğrafyasında yaşıyoruz. Fethiye'de yöneticilik yapan birisi olarak bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın daha refah ve huzurlu yaşamaları için mücadele veriyoruz. Sloganımız ‘Temiz bir Fethiye!' Sadece atıklar için değil, belediyemizin her kademesinde şeffaf bir belediyecilik örneği gösterebilmek için ‘Temiz Bir Fethiye' kampanyası yapıyoruz. Pandemiden dolayı geniş bir katılımlı bir etkinlik yapmak istemedik. Gerçekten Fethiye'yi seven, çevreci, çevreye duyarlı vatandaşlarımız var. İlerleyen günlerde, yine etkinliklerimiz sürecek. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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