FETÖ davasında aynı aileden 3 kişiye hapis cezası

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Bank Asya’ya para yatırdıkları ve bazı tanık beyanları olduğu iddiasıyla S.Ü. ve kocası B.Ü. ile örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla kızları E.K. hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açıldı.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık E.K. ile tutuksuz yargılanan annesi S.Ü. ve babası B.Ü. hazır bulundu.

Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, örgüt ile hiçbir bağlantılarının olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.K.’yi, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay, tutuksuz yargılanan anne S.Ü. ile baba B.Ü.’yü de aynı suçtan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuzluk sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi. DHA