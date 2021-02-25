Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FETÖ üyesi 5 eski subay sınırda yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında meslekten  ihraç edilen tuğgeneral, albay ve yüzbaşının da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Güncellenme: 17:32, 25/02/2021
HaberlerGünün İçinden
FETÖ üyesi 5 eski subay sınırda yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tim unsurlarının yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin, Yunanistan’a kaçacağını belirlendi.

Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.  Şüphelilerin yapılan incelemesinde meslekten KHK ile ihraç edilen ve ‘Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olma’ suçundan kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgenaral N.C., Albay C.A., Yüzbaşı F. M. A., astsubay A.K. ile B.K., olduğu belirlendi.

Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi ÇekebilirHakan Kuytul hakkında FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıl hapis talebiHakan Kuytul hakkında FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıl hapis talebi

 

İlginizi Çekebilir5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Edirne FETÖ gözaltı mahkeme Siirt Terör terör örgütü Yunanistan