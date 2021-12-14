FETÖ’cülere sahte kimlik hazırlayan sanığın cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sahte kimlik hazırladığı belirlenen sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık İlker Değirmenci ve avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlularına sanığın sahte kimlik hazırladığı ve örgüte ait kapatılan kurumlarda görev aldığı belirtilmişti.

Esasa ilişkin son savunmasını yapan Değirmenci, üzerine atılı suçlamaların somut delillere dayanmadığını, suçsuz olduğunu ve beraatini istedi. Hakkındaki tanık beyanlarının doğru olmadığını ve ByLock kullanmadığını ifade eden sanık, isnat edilen suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 4 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 16 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. (İHA)

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