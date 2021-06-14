FETÖ’den aranan çift evlerinde yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında FETÖ'den arama kaydı olan E.M. ve eşinin Gaziosmanpaşa'da bir evde saklandığını belirledi. Şüphelilerin adresine geçtiğimiz cuma günü geceyarısı baskın düzenlendi.

ÇAMAŞIR MAKİNASINDAN PARA ÇIKTI

Her iki şüpheli de TEM ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çamaşır makinesi içerisinde 216 gram altın, 3 tam altın, bir kolye ile 5 bin 620 dolar, 500 euro, 8 bin 400 lira para bulundu.

Şüphelilerin paraların bir kısmını çamaşır makinesine saklamış olması dikkat çekti. Evdeki aramalarda bulunan 3 telefon, 2 sim kart,1 bilgisayar, 3 tablet, 1 harddisk ve 7 flash belleğe de incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.