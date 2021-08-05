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FETÖ’den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polis tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

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FETÖ’den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yerleri tespit edilen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. DHA

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