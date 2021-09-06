FETÖ’den müebbet hapis cezası alan mali şube komiserinin eşi gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra corona virüsü testi pozitif çıkan ve FETÖ'den müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için emniyete getirildi.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi ByLock kullanıcılarına yönelik 20 Ağustos Cuma günü operasyon gerçekleştirdi.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan ancak corona virüsü testi pozitif çıkan Esmahan Demirhan hastaneye yatırıldı. 17/25 Aralık soruşturma kapsamında müebbet hapse mahkum edilen Mali Şube komiseri Mustafa Demirhan’ın eşi olan Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından işlemleri için emniyete getirildi. DHA