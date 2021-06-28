FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Balıkesir merkezli Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç ilçeleri İle Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin örgütle ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları 14’ünün aktif görevde olduğu, 9’unun ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

BİR OPERASYON DA EĞİTİM YAPILANMASINA

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında FETÖ/PDY’nin eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Aksaray Terörle Mücadele Şubesi tarafından Aksaray merkezli Konya ve Ankara ‘da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümün ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü belirtildi. (İHA-DHA)