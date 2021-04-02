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FETÖ’nün firari örgüt ablası Ankara’da yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY davasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün sözde Erzurum Büyük Bölge Talebe Mesulü E.Ç., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 10:47, 02/04/2021
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FETÖ’nün firari örgüt ablası Ankara’da yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 hapis cezası bulunan firari E.Ç.’nin Etimesgut’ta kayıtsız evde saklandığı bilgisine ulaştı.

2018’dan bu yana firari olan, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen E.Ç.’nin, örgütün sözde ‘Erzurum Büyük Bölge Talebe Mesulü’ olduğu belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinden ihraç edilen E.Ç.’nin, kapatılan örgüt dershanelerine adam kazandırdığı, örgütün ödül programlarında sunuculuk yaptığı öğrenildi.

E.Ç. saklandığı evde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. E.Ç.’nin tanınmamak için saç ve kıyafet değişikliği yaptığı, eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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