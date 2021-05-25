Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FETÖ’nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 23'ü yakalandı.

Güncellenme: 10:45, 25/05/2021
HaberlerGünün İçinden
FETÖ’nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde ‘mahrem imam' oldukları tespit edilen, çeşitli kamu kurum / kuruluşlarında ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 42 ‘mahrem imam' şüphelinin, 25.05.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin şu ana kadar 23'ü yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir. (İHA)

Ankara FETÖ gözaltı operasyon
Yayınlanma Tarihi:10:24,