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FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon

Denizli’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik emniyet tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında “Bylock” kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 kadın şüpheli hücre evinde operasyonla yakalandı.

Güncellenme: 17:31, 22/04/2021
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FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Örgütün kadın yapılanmasında faaliyet gösteren ve “Bylock” programı kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen 3 ayrı operasyonda haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli saklandıkları örgütün hücre evlerinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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