‘Fino Gürkan’ çetesine operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından ‘'Fino Gürkan'' lakaplı organize suç liderinin çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

14 şüphelinin yakalanmasına yönelik Güngören merkezli Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan drone ile adresler gözetlendi.

EVDE BULUNAN SİLAHLARI PENCEREDEN ATTILAR

Güngören Tozkoparan Mahallesi Mehter Sokak'ta bulunan bir adrese yapılan baskın sırasında şüphelilerden biri evde bulunan silahı pencereden dışarı attı. Polis ekipleri evde bulunan şahsı göz altına alırken binanın arka bahçesine atılan silaha el konuldu.

Çete lideri Gürkan G. Güngören'de bulunan evinde yakalanırken operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (İHA)