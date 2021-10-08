Firari cinayet hükümlüsü 3 yıl sonra yakalandı
Denizli'de, 2015 yılında çıkan kavgada husumetlisinin boynunu kırarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Ç. (38), saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi’nde 2015 yılında çıkan kavgada, husumetlisi Mehmet Tetikel’in (32) boynunu kırarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İbrahim Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İbrahim Ç. hakkında 2018 yılında yargılandığı mahkemece 18 yıl hapis cezası verildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan aramalara rağmen İbrahim Ç., bulunamadı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İbrahim Ç.’nin Denizli Çal ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, 3 yıldır firari olan İbrahim Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ç. tutuklandı. DHA