Firari hükümlü, hasta ziyaretinde yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Hacı Göksu Erdoğan (40), hastanede tedavi gören akrabasını ziyaret ettiği sırada yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari Hacı Göksu Erdoğan’ın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Erdoğan’ın devlet hastanesinde tedavi gören akrabasını ziyaret ettiğini tespit etti.
Hastaneye gelen polis, Erdoğan’ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilen Hacı Göksu Erdoğan, Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.