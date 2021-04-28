Firari satıcının evinden 300 bin liralık uyuşturucu çıktı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imalı ve ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olduğu değerlendirilen 2 kilo 645 gram bonzai, 730 gram metamfetamin, 4 gram takoz esrar, 3 gram eroin, 26 adet yeşil reçeteye tabi hap, 409 gram bonzai ham maddesi ile 7 bin 360 lira para ele geçirildi.

Firari ev sahibi hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç” suçundan tahkikat başlatılırken, şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (İHA)