Fırıncılar Federasyonu’ndan aşı açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek" türü bir uygulamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “Aşı olmayanları fırınlarımıza sokmayacağız, ekmek vermeyeceğiz” türü haberlere sebep olacak açıklamaların federasyonun görüşlerini yansıtmadığını bildirdi.

Bu konunun tartışılıyor olmasının kendilerini üzdüğünü belirten Balcı, “Bizler, salgın sürecinde, vatandaşlarımızın ekmeksiz kalmamaları için gecesini gündüzüne katan 7/24 hizmet üreten fırıncı esnafı olarak, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonraki zamanlarda da Sağlık Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kamuoyuna yapacağımız açıklamalar tamamen ilgili bakanlıklarımız ile yapacağımız görüşmelerin bir neticesi olarak sizlerle paylaşılacaktır. Şu an için ‘Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek’ türü bir uygulama söz konusu değildir. Kamuoyumuzun bu hassas süreçte ilgili kurumların yapacağı açıklamalar dışındaki beyanatlara pirim vermemesini hassasiyetle rica ediyorum” dedi.