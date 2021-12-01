Fırtına Karadeniz sahil yolunu vurdu

Rize’de gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rize'de gece saatlerinde başlayarak etkisini ilerleyen saatlerde artıran fırtına Karadeniz Sahil Yolu’nun Ardeşen ile Fındıklı ilçeleri arasındaki bölümünde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Araçların geçişini tehlikeye atan fırtınada yol tek şeride düşürüldü. Belediye ekipleri ise dalgaların getirdiği taş ve kaya parçalarını temizleyerek yolu açmaya çalışıyor. Fırtınanın bu gece itibariyle etkisini yitirmesi bekleniyor.

İHA

İlginizi Çekebilir Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu

İlginizi Çekebilir Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu