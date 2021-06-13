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Fotoğraf çekmek için dağa çıktı bir daha haber alınamadı

Antalya'ya tatil için giden ve kampta kaybolan Mustafa Yıldırımın (60) izine, arama çalışmalarının 21'inci gününde de rastlanmadı.

Güncellenme: 17:14, 13/06/2021
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Fotoğraf çekmek için dağa çıktı bir daha haber alınamadı

Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi’ndeki Çıralı kamp alanında tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs’ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım’dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Yıldırım’ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 7, İHH İnsani Yardım Vakfından 21, AKUT Arama Kurtarma Derneğinden 9 ve AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan 4 kişi tarafından Maden Koyu’ndan başlayan aramalar Tekirova Mahallesi ve Kumluca ilçesine doğru uzandı. Şu ana kadar yapılan aramalarda ise Mustafa Yıldırım’ın izine rastlanmadı. DHA

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