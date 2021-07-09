Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu

Beşiktaş Kültür Mahallesi'nde sabah saatlerinden evinden çıkan Kadriye M., otomobiline binerek yola çıktı. Kadriye M., bir süre ilerledikten sonra sokak üzerindeki bir binanın önümdeki alana aracını park etmek istedi. Ancak fren yerine gaza basan sürücü bir iş yerinin tabelasını yerinden söktü.

ÖNCE TRAFOYA ÇARPTI SONRA BAHÇEYE UÇTU

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, trafoya çarptıktan sonra korkulukları aşarak bir binanın bahçesine uçtu. Akıllara durgunluk veren olayda otomobil binaya çarparak durabildi. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki Kadriye M., yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan kadın, bir süre şok geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadriye M., durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşların şaşkınlık yaşadığı kazada bahçeye uçan otomobil, çekici ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Hava yastıkları da patlayan araç, emniyet otoparkına götürüldü. (İHA)