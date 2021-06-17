Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Freni patlayan iş makinesi uçuruma yuvarlandı

Elazığ’ın Palu ilçesinde freni patlayan iş makinesi 400 metre uçurumdan aşağı uçtu. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeninin çıkartılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Güncellenme: 20:40, 17/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Freni patlayan iş makinesi uçuruma yuvarlandı

Kaza, Palu ilçesi Karşı Bahçeler Mahallesi Arıcak ilçe bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş sonrası Palu'ya dönen Kadir Kaya idaresindeki kepçenin freni patlaması sonucu yaklaşık 400 metre uçurumdan yuvarlandı.

Kazada, kepçenin altından kalarak sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada sürücünün cansız bedeni kepçenin altından çıkartılamayınca, belediyeden iş makinesi istendi. İş makinesi yardımı ile kepçenin kaldırılacağı ve sürücünün cansız bedeninin çıkarılacağı öğrenildi.
Kaza bölgesinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. İHA

İlginizi ÇekebilirFeci kaza: 3 ölü, 3 yaralıFeci kaza: 3 ölü, 3 yaralıİlginizi ÇekebilirBaşkent'te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralıBaşkent'te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Ankara Elazığ Gaziantep Haber kaza Polis Sağlık trafik