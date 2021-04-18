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Frenleri boşalan TIR boş araziye devrildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki demir yüklü bir TIR imdat freninin boşalması sonucu, yokuş aşağıya hareket ederek yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Güncellenme: 08:14, 18/04/2021
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Frenleri boşalan TIR boş araziye devrildi

Kaza, Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Park halinde demir yüklü 34 PC 586 plakalı TIR, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Yaklaşık 300 metre ilerleyen TIR, binalara gelmeden yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri de sevk edilirken, yapılan incelemede TIR’da kimsenin olmadığı tespit edilirken, olay yerine gelen TIR sürücüsü ise gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Aracın binalara 50 metre kala boş araziye devrilmesi ise olası bir faciayı engelledi. (İHA)