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Fuhuş operasyonunda 14 kişiye ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 825 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda 14 kişiye idari ve cezai işlem uygulandı.

Güncellenme: 21:00, 07/06/2021
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Fuhuş operasyonunda 14 kişiye ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 31 Mayıs ile 6 Haziran 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 825 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında bir adreste fuhuş olayı gerçekleştiği tespit edildi. Adreste 8 kişinin 6 eskort kadınla cinsel ilişkiye gerdiği tespit edilerek toplam 14 kişiye 12 bin 900 TL idari ve cezai işlem uygulandı.

55 BİN 900 TL CEZA

Polis ekipleri corona virüsü tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 181 işyeri denetlendi. Denetimlerde 846 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi.

Denetlemeler sonucunda karantina kurallarına uymayan 3 kişiye 2 bin 580 TL idari para cezası uygulandı. İHA

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