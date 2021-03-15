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Fuhuşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuşa zorlandığı iddia edilen 8 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 18:54, 15/03/2021
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Fuhuşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde bazı şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladığı bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekipleri 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 7 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan operasyonda 3 şüpheli ve fuhuşa zorladıkları iddia edilen 8 yabancı kadın yakalandı.

Yapılan aramalarda pompalı tüfek ve 6 bin 805 lira ele geçirildi. 8 kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1 kişi adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İHA

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