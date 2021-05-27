Galata Kulesi’nden düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Galata Kulesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuleyi gezen Hilal Yağmur, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir terasından düştü.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Hilal Yağmur’a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Polis, Hilal Yağmur’un düştüğü yeri şeritle kapattıktan sonra incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Hilal Yağmur’un cenazesi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA