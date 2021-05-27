Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Galata Kulesi’nden düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nin seyir terasından düşen Hilal Yağmur (20) hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından Hilal Yağmur'un cenazesi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncellenme: 18:55, 27/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Galata Kulesi’nden düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Galata Kulesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuleyi gezen Hilal Yağmur, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir terasından düştü.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Hilal Yağmur’a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Polis, Hilal Yağmur’un düştüğü yeri şeritle kapattıktan sonra incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Hilal Yağmur’un cenazesi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirUğruna eşini öldürdüğü bebeğin babası çıktıUğruna eşini öldürdüğü bebeğin babası çıktı
DNA hamile Kadın Konya Polis Sağlık yağmur
Yayınlanma Tarihi:18:38,