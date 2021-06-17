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Garantili kupon çetesine operasyon

Kars merkezli 4 ilde polisin, sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla, para kazanma garantili kupon vadedip vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 14:49, 17/06/2021
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Garantili kupon çetesine operasyon

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili bahis danışmanlığı adı altında kazanma garantili kupon hazırladıklarını söyleyip dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

6 ay teknik ve fiziki takibin ardından 15 Haziranda operasyon düzenlendi.

Kars merkezli Mersin, Muğla ve İzmir’de 50 polisle, belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda yüzlerce kişiyi dolandıran 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ile suçtan elde ettikleri tespit edilen ziynet eşyaları, banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mallarına el konuldu. Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

Şüphelilerden 9’unun Karsta, hesaplarını kar amacı gütmek için çeteye bilerek kullandıran 6 kişinin Mersinde, 1 kişinin Muğla’da, 1 kişinin de İzmir’de sorguları sürüyor.

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