Gazeteci Bozoğlu, Muğla Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Gazeteci Fatih Bozoğlu, mayıs ayında gerçekleştirilmesini beklenen Muğla Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Yazılı olarak açıklamada bulunan Bozoğlu, gazetecilik serüveninden detaylar paylaştı.

“BU SÜREÇTE YEREL GAZETECİLİĞİN ÖNEMİ DAHA ÇOK ANLAŞILDI”

Fatih Bozoğlu, açıklamasına yerel medyanın önemine dikkat çekerek başladı. “Yasama, Yürütme ve Yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak tanımlanan Medyanın bir mensubu olarak onurla yürüttüğüm gazetecilik mesleği sadece güzel ve yalnız ülkemde değil, bütün dünyada çeşitli nedenlerden dolayı büyük bir travma yaşamaktadır” diyen Bozoğlu, “Bu süreçte yerel gazeteciliğin önemi daha çok anlaşılmıştır. Lakin bin bir zorluk ve yoğun emek harcayarak yaptıkları haberlerle ülke gündemini ve hatta dünya gündemini belirleyen meslektaşlarımıza gereken destek ve önemin maddi, manevi verilmediğini düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.

“ASLA MASAMDA OTURUP HABERİN GELMESİNİ BEKLEMEDİM”

Gazetecilik kariyerini anlatan Bozoğlu, şöyle sürdürdü:

*Gazetecilik zor zanaat, ama bir o kadar da zevkli bir meslektir. Gazetecilik aslında sadece sorumlu bir yurttaş olmaktır. Biz gazeteciler yaşadığımız sokakların, mahallemizin, kasabamızın, ilimizin, bölgemizin, yurdumuzun ve elbette dünyamızın sorunlarına duyarlı ve bu sorunlara karşı da sorumlu birer yurttaşız.

*Öncesini saymazsam, 25 yıldan bu yana kesintisiz ekmeğimi sadece medya sektöründen kazandım. Çok paralar kazanmadık, evlerimiz, lüks arabalarımız olmadı ama mütevazi bir aile yaşantımız oldu ve çocuklarımı gazetecilikten kazandıklarımla okuttum.

*Mesleğimin gereği olan yazıp çizmenin dışında, uluslararası yüzlerce gazete ve derginin okurlarına zamanında ulaşabilmesi için dağıtımda da görev aldım. Bir gazete ve dergi sahibi olarak asla masamda oturup haberin gelmesini beklemedim, her zaman haberin peşinde, olayın içinde oldum. Adliye önlerinde suçluların küfürlerini de, tekmelerini de yediğim, kaçak inşaatların haberlerini yaparken tehdit edildiğimde oldu.

*Kimi zaman siyasilerin de hedefi olurken, Cumhurbaşkanlarına, bakanlara, iş insanlarına ve ünlü sanatçılara da mikrofon uzattığım da oldu. Bodrum-Kos arasında yaşamlarını yitiren mültecileri ve Kardak kayalıklarında Türk ve Yunan hücumbotlarının it dalaşlarını da izledim sıcak soğuk demeden. Turizm Bakanı ile birlikte ilk defa gün yüzüne çıkan lahitin kapağı açılırken ya da kaçak binalar yıkılırken o toz duman altında da fotoğraf çekip, canlı yayın yapan meslektaşlarımla bir arada olduk.

*Sokaklarda canla başla çalışan meslektaşlarımla beraber darbeciler aranırken ve yargılanırken de oradaydık. Ülkemizde zaman zaman yaşanan ekonomik krizlerde gazetemi-dergimi baskıya gönderebilmek için matbaaya ödenecek parayı denkleştirmeye çalışırken, vergi ödeyen meslektaşlarım gibi kimi zamanlar ben de vergimi ve personel maaşlarını nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşündüm…

*Dün olduğu gibi bu gün de sokakta, haberin tam ortasında yaşama tanık olmaya devam ediyorum ve ömrüm yettiği sürece olmaya da devam edeceğim. Çünkü gazeteci asla emekli olmaz.

“ÖNEMLİ SORUMLULUK ALDIĞIMIN FARKINDAYIM”

Muğla Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına adaylığını açıklayan Bozoğlu, adaylık açıklamasında şunları söyledi:

*Gazetecilik mesleğime, yaşadığım ve ekmeğimi kazandığım Muğlamıza olan sorumluluğum gereği ve sorumlu bir yurttaş, bir gazeteci olarak; Babıali'nin ustalarından öğrendiklerimi, yıllardan bu yana kazandığım deneyimlerimi, ilmek ilmek oluşturduğum çevremi ve vizyonumu meslektaşlarımın bir araya geldiği Muğla Gazeteciler Cemiyetinde etkin bir şekilde paylaşmak istiyorum. 23 Mayıs 2012'den bu yana üyesi olduğum Muğla Gazeteciler Cemiyetinde meslektaşlarım için elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım ve katkı vermeye de devam edeceğim.

*Bu bağlamda Mayıs ayında gerçekleştirilmesini beklediğim Muğla Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulunda yönetime talip arkadaşlarımızla birlikte aday olduğumuzu üyelerimize ve kamuoyuna duyurmaktan onur duyuyorum. Muğla Gazeteciler Cemiyeti’ni başkanlığını yaparak değil, siz meslektaşlarım ile birlikte elele daha ilerilere, olması gereken yere taşımaya talibim.

*Çok önemli bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Muğlamızda gazeteciliğin saygınlığı ve güvenirliliğinin tesisi ve devamı için arkadaşlarımızla birlikte gazetecilik mesleğimize, cemiyetimize ve meslektaşlarıma katkı sağlayacağıma inanıyorum. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki; Bodrum'dan Seydikemer'e, Milas'tan Yatağan'a, Kavaklıdere'den Menteşe'ye, Ula'dan, Marmaris'e, Datça'dan Köyceğiz'e, Ortaca'dan Dalaman'a ve Fethiye'ye kadar sokaklarda haber peşinde koşturan birçok meslektaşım ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti üyelerimizin “Cemiyetimiz ve mesleğimiz için artık sorumluluk almalısın…” şeklindeki söylemleri ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan meslek büyüklerimizin de cesaret vermesi ile bu yola çıktım.

*Önümüzdeki süreçte sahada çalışan meslektaşlarımızdan, gazete sahiplerine ve özellikle duayen gazeteci büyüklerimin önerileri doğrultusunda oluşturduğumuz projelerimizi ve cemiyetimizin itibarını arttırmak adına neler planladığımızı sizler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Hedefimiz; sadece yönetime seçilenlerle değil, tüm üyelerimizin katılımı ile hep birlikte bu projeleri hayata geçirmektir. Özellikle seçim sürecinde bizlere yakışan bir şekilde hareket edecek, ailemizden ve ustalarımızdan aldığımız edepten ayrılmayacağımıza da söz veriyorum. Ben değil, biz olacağız ve hep birlikte başaracağız…

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nde bir dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapan Fatih Bozoğlu; Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Bodrum Sağlık Vakfı, Cumhuriyet Halk Evleri, Akademia Vakfı, İnternet Gazeteciler Derneği (Kurucu Başkan Yardımcısı) üyesidir.