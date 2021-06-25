Gaziantep’te işçiler, haklarını direne direne kazandı

Geçtiğimiz Nisan ayı sonunda işçilere telefonla içeri girme yasağının konulması üzerine başlayan kriz, 63 işçinin 46 KOD olarak bilinen, yüz kızartıcı suç işledikleri gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarılmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Bundan sonra sürekli çalıştıkları fabrika önünde greve başlayan işçiler, zaman zaman da SGK ve İŞ-KUR önünde basın açıklaması yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası'nın organizasyonuyla sosyal medyada da hak arama mücadelelerini sürdüren işçilerin bu direnişi olumlu sonuçlandı. Fabrika yönetimi, işçilerin 46 KOD ile işten çıkarılma işlemini iptal edip, tazminatlarını ödedi. Böylelikle, işçilerin işsiz kaldıkları döneme ilişkin geçmişe dönük haklarını da alma kapısı açıldı.

İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ DİRENDİ KAZANDI

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Bölge Başkanı Mehmet Türkmen, emeğin hakkını elde etmesinin memnuniyetini yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“İşçi kardeşlerimiz elden para vermeden, zorunlu pazar mesasine, sigara ve çay molasının kaldırılmasından, işçiler üzerindeki baskılara kadar pek çok sorun yaşıyordu. 63 işçi kendi imkanıyla fabrika önüne gelmesine ve işe girmek istemesine rağmen içeri alınmamış bir de üstüne hırsızlıkla suçlanarak Kod 46 ile tazminatsız şekilde işten atılmıştı. İşçilere atılan bu iftira patrona yetmemiş olacak ki işçileri bir de yasa dışı grev yapmaktan suçlayarak işten atmıştı.

Angel Halı işçileri, tıpkı sendikal faaliyet yürüttükleri için işten atılan Yasin Kaplan ve Güven Boya işçileri gibi, haftalarca fabrika önünde bekledi, iş yeri girişine pankart astı. Başta işçilere hiçbir hakkını vermeyeceğini, süründüreceğini, hatta işçilere tazminat davası açacağını söyleyerek tehditler savuran patron, gelinen noktada, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyi, arabulucu ve avukat masraflarını karşılamayı, 46 numaralı kodu iptal etmeyi kabul etti. Angel Halı işçileri ayrıca işsizlik ödeneğinden de(geriye dönük hakları dahil) yararlanacaklar. Sendikamızın öncülüğünde işçilerin direnişi ve kararlı mücadelesi sonuç verdi ve patrona geri adım attırdı. Emek, direne direne kazandı.”