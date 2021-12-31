Gaziantep’te IŞİD şüphelisi 11 şahıs yakalandı

Gaziantep'te, terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet fişek, 28 adet dijital malzeme, 4 adet yasaklı yayın, 1 adet kesici alet ele geçirildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon yaptı.

Yapılan operasyon sonucu geçmiş dönemlerde terör örgütü IŞİD üye olarak örgüt içerisinde faaliyette bulundukları, sözde esir tutulan IŞİD mensuplarına maddi yardımda bulundukları ve sosyal medya platformları üzerinden IŞİD terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet fişek, 28 adet dijital malzeme, 4 adet yasaklı yayın, 1 adet kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)