Gaziosmanpaşa’da çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı

Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi Derya Sokak’ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiye eri dengesini kaybederek düştü. Bacağından yaralanan Değirmenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alındı. DHA