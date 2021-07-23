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Gece denize giren gençler felaketi yaşadı

Antalya'ya, Afyonkarahisar’dan tatile gelen iki gençten biri gece saatlerinde serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti, diğerinin hastanede tedavisi devam ediyor.

Güncellenme: 11:49, 23/07/2021
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Gece denize giren gençler felaketi yaşadı

Edinilen bilgiye göre olay, gece yarısı saat 03.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı 15 numaralı plajda meydana geldi. Afyonkarahisar'dan bayram tatili için Antalya'ya gelen 17 yaşındaki Emre Öz ğını gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Boğulma olayının olduğunu gören diğer tatilciler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşların kıyıya çıkardığı iki gence sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerine yaptı. Ambulansla iki farklı hastaneye kaldırılan Emre Öz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Tekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu yoğun bakımda tedavisine devam ettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Öz'ün, cenazesinin yapılacak otopsi sonrası memleketi Afyonkarahisar'a götürüleceği öğrenildi. (İHA)

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