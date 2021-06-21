Geceleri devamlı nefes alma sesi duyuyorlardı! Çatıya çıkınca şoke oldu

Karasu ilçesi Akkum Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Elmacı, yaklaşık 15 gün boyunca evinin çatısından sesler duymaya başladı. Hane sakinlerinin de çıkan seslerden endişe duyması üzerine Elmacı, çatıda baykuş yavrularıyla karşılaştı.

Baykuş yavrularını bir süre evinde besleyen Elmacı yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne bırakılması için Karasu Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

“NEFES ALMA SESİ DUYUYORDUK”

Yaklaşık 15 günden beri evinin çatısında sesler duyduğunu belirten Hasan Elmacı, “Nefes alır gibi geceleri devamlı ses yapıyorlardı. Dün akşam çıkıp baktım ki baykuş yavruları, üçü bir arada duruyordu. Büyümüşler. Alıp balkonuma getirdim. Bugün de Veteriner Hekim Hamza Ayar'a teslim ettim. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

“KORKTUKLARI İÇİN BU SESİ ÇIKARIYORLAR”

Veteriner Hekimi Hamza Ayar, “Biz aynı gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne haber veriyoruz ve bunlar rehabilite edilerek Bursa'da hayvanat bahçesine, devlete ait kurumlara doğal yaşam ortamları oluşturularak teslim ediliyor. Şu anda sağlıkları yerinde. Korktukları için savunma amaçlı bu sesi çıkartıyorlar. Bir tanesinin ayağında ip sarılı. Onu çözüp sağlık durumlarına bakacağız. Vatandaşlarımızdan duyarlılıkları için teşekkür ederiz” diye konuştu. İHA

İlginizi Çekebilir Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı! Gözlerine inanamadılar