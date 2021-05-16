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Gelibolu açıklarında konteyner gemisi hareketliliği

Tuzla'dan Algecirasa seyir halindeyken Gelibolu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen Panama bandıralı Newyorker isimli konteyner gemisi, römorkörler tarafından yedeklenerek, Şevketiyeye demirletildi.

Güncellenme: 18:28, 16/05/2021
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Gelibolu açıklarında konteyner gemisi hareketliliği

İstanbul Tuzla Limanı’ndan İspanya’nın Algeciras Limanı’na giden Panama bayraklı 207 metre uzunluğundaki “Newyorker” isimli konteyner gemisinin makineleri, Gelibolu ilçesi açıklarına geldiğinde arızalandı.

Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bir süre sürüklenen 207 metre boyunda, 25 bin 294 grostonluk gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait “Kurtarma-4” ve “Kurtarma-10” isimli römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye güvenli demir bölgesine götürüldü. Gemi burada demirletildi. DHA

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