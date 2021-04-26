Gemiden düşen Hintli gemicinin cesedi bulundu

Rusya’da Honduras’a giden Strategic Unity adlı gemi, 24 Nisan akşamı Tekirdağ açıklarında İnceburun mevkiinden geçerken, Hintli gemici Khehra Jagjit Singii denize düştü.

Kaptanın durumu yetkililere bildirmesinin ardından denize düşen 33 yaşındaki gemici için beş Sahil Güvenlik botu, bir dalış timi ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgede arama çalışması başlattı. Akıntıyla sürüklenen gemicinin Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy sahilinde cansız bedeni, bu sabah yürüyüş yapan kişiler tarafından bulundu. Gemi kaptanı tarafından teşhis edilen Hintli gemicinin olaydan 16 saat önce İstanbul’dan gemiye dahil olduğu öğrenildi. (DHA)