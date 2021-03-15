Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu

Gaziantep’te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Güncellenme: 01:22, 15/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Dila Yıldırım ailesi tarafından yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu.

Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç hemşireye yaptıkları müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Hemşire Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İHA

İlginizi ÇekebilirDeniz Çakır'ın bisikletini çalan hırsız hemşire çıktıDeniz Çakır'ın bisikletini çalan hırsız hemşire çıktıİlginizi Çekebilir33 yıllık hemşire corona virüse yenik düştü33 yıllık hemşire corona virüse yenik düştü
Corona Deniz Çakır Gaziantep hemşire Kayseri Konya oyuncu Polis Sağlık